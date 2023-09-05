Как Эрдоган пытался убедить Путина снова открыть зерновой коридор

4 сентября в российском городе Сочи состоялась встреча президентов России и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Несмотря на многообещающие заявления перед началом переговоров, договоренности об экспорте зерна, которая удовлетворяла бы и Россию, и Украину, так и не достигли.

Киев уже ответил отказом на новые предложения или на ультиматумы, которые Путин передал через Эрдогана. При этом позиция Украины имеет сторонников также среди западных лидеров.

Подробнее о результатах переговоров – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.

На протокольной части переговоров с Путиным Реджеп Эрдоган по сути, анонсировал новые договоренности о "зерновой сделке". Как минимум, шаг к его возобновлению.

"Весь мир смотрит на "зерновую сделку". Что получится, каким будет результат? Я верю, что на пресс-конференции сегодня, после наших контактов, мы дадим миру необходимый сигнал, особенно важный для малоразвитых африканских стран", – заявил турецкий лидер, сидя напротив российского руководителя.

Эта цитата сразу вошла в заголовки мировых агентств, дополнительно подогрев ожидания от встречи, на которую, казалось бы, Эрдоган не должен был ехать без гарантированного хотя бы частичного успеха.

Но после встречи президентов стало очевидно, что оптимистичные заявления и намеки Эрдогана в начале его встречи с Путиным вовсе не свидетельствовали о достигнутых договоренностях.

Скорее это был жест отчаяния. "Пан или пропал". Из этих двух вариантов случилось последнее.

На итоговой пресс-конференции заявления турецкого лидера по "зерновой сделке" были лишены какой-либо конкретики. И в них не было того "сигнала миру", который он анонсировал в начале переговоров.

Реджеп Эрдоган ограничился словами о том, что Турция "верит в то, что скоро будет найдено решение, которое соответствует ожиданиям".

А Владимир Путин сразу поспешил добавить, каковы эти ожидания.

Во-первых, он заявил, что не видит необходимости в "зерновой сделке" вообще. Потому что, мол, никто и не почувствовал его разрыва Россией. "Прекращение реализации соглашения не сказалось на глобальных продовольственных рынках – на этом я хотел бы подчеркнуть особо, – что бы по этому поводу ни говорили. Цены на зерновые продолжают снижаться. Физической нехватки продовольствия нет", – заявил Путин.

Чтобы убедиться, что это неправда, ему достаточно было послушать африканских лидеров, которые недавно приезжали в РФ – те единогласно требовали от него именно восстановления зернового коридора. Впрочем, наверное, российский лидер и сам прекрасно знал, что врет.

Равно как ложью были и его последующие заявления – о том, что Запад, мол, нарушил условия существования "зернового коридора" и "вынудил" РФ к его разрыву.

Но никаких шагов к восстановлению свободного судоходства с продовольствием из морских портов Украины Россия делать не будет, пока Запад не выполнит условия РФ. Среди них – вывод из-под SWIFT-санкций Россельхозбанка и снятие санкций ЕС и США с тех российских предприятий (обратите внимание, речь идет о неопределенном количестве), которые ведут торговлю продовольствием и удобрениями.

И хотя Эрдоган, вероятно, был бы не против выполнения этих условий, но есть проблема.

Для восстановления "зерновой сделки" на эти условия должна согласиться также Украина.

А официальный Киев уже ответил на это категорическим отказом.

И как минимум в Европе украинская позиция имеет поддержку.

"Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной", – заявила немецкая коллега Кулебы Анналена Бербок.

Словом, переговоры Эрдогана и Путина не приблизили компромисс ни на шаг, а лишь зафиксировали, что позиция сторон не имеет точек соприкосновения. То есть пока усилия и унижения турецкого президента оказались напрасными.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.