Разведка Британии: Россия напаковывает школьную программу разделами о "СВО" и военной подготовке

В учебную программу российских школьников добавили новые разделы, связанные с военной подготовкой, кремлевским видением истории и пропагандой о предыдущих годах войны и "спецоперацией" против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", этому вопросу посвятила свой очередной обзор о войне разведка Министерства обороны Великобритании.

Аналитики отметили, что в этом году российские школьники начали учебный год с обновленной программой, где есть больше элементов военной подготовки и много информации о "СВО". Президент РФ Владимир Путин лично проводил урок для 30 учеников в первый день учебы.

Российский парламент утвердил измененную учебную программу еще в прошлом году.

Экзамен по истории теперь включает "воссоединение Крыма с Россией" и "специальную военную операцию" против Украины.

В предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" для старших классов включили раздел о базовой военной подготовке, где рассказывают об основах работы с автоматом Калашникова, ручными гранатами, беспилотниками и первой помощи в тактических условиях.

"В гости к ученикам могут приглашать ветеранов, воевавших в Украине", – добавляют аналитики.

"Обновленная программа имеет три цели: навязать ученикам кремлевское обоснование "СВО", привить боевой дух и сократить сроки для их дальнейшей мобилизации и задействования на поле боя. Включение раздела о беспилотниках указывает на то, что их роль на поле боя растет и что россияне напрямую учатся опыту использования этих систем", – отмечает разведка.

В предыдущем обзоре разведка Британии прокомментировала российские "выборы" в оккупированных частях Украины.