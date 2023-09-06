Разведка Британии: Россия напаковывает школьную программу разделами о "СВО" и военной подготовке
В учебную программу российских школьников добавили новые разделы, связанные с военной подготовкой, кремлевским видением истории и пропагандой о предыдущих годах войны и "спецоперацией" против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", этому вопросу посвятила свой очередной обзор о войне разведка Министерства обороны Великобритании.
Аналитики отметили, что в этом году российские школьники начали учебный год с обновленной программой, где есть больше элементов военной подготовки и много информации о "СВО". Президент РФ Владимир Путин лично проводил урок для 30 учеников в первый день учебы.
Российский парламент утвердил измененную учебную программу еще в прошлом году.
Экзамен по истории теперь включает "воссоединение Крыма с Россией" и "специальную военную операцию" против Украины.
В предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" для старших классов включили раздел о базовой военной подготовке, где рассказывают об основах работы с автоматом Калашникова, ручными гранатами, беспилотниками и первой помощи в тактических условиях.
"В гости к ученикам могут приглашать ветеранов, воевавших в Украине", – добавляют аналитики.
"Обновленная программа имеет три цели: навязать ученикам кремлевское обоснование "СВО", привить боевой дух и сократить сроки для их дальнейшей мобилизации и задействования на поле боя. Включение раздела о беспилотниках указывает на то, что их роль на поле боя растет и что россияне напрямую учатся опыту использования этих систем", – отмечает разведка.
В предыдущем обзоре разведка Британии прокомментировала российские "выборы" в оккупированных частях Украины.