Британская компания планирует через несколько месяцев производить в Украине запчасти для гаубиц

Британская компания BAE Systems может начать производство в Украине запасных частей для легкой артиллерии уже в течение нескольких месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил исполнительный директор компании Чарльз Вудберн, сообщает Financial Times.

По его словам, производство запчастей для 105-мм легкой пушки от BAE могут начать на украинских мощностях "за несколько месяцев", и это первый раз, когда компания назвала конкретные сроки.

Как отмечают в компании, производство легкой пушки рассматривается как потенциальный предшественник для изготовления других более сложных видов вооружений, но решение о том, строить ли завод и когда это делать, займет определенное время.

Ранее сообщалось, что BAE Systems открыла офис в Украине для производства гаубицы L119, которая имеет калибр 105 мм натовского стандарта.

Украинские военные уже пользуются оружием от BAE Systems: это артиллерийские системы М777 и L119, САУ M109, БМП CV-90 и Bradley, а также танки Challenger.

Перед этим сообщалось, что Финляндия начинает изучать возможность производства собственной бронетехники в Украине в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского, высказанную в среду.

Ранее украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90.