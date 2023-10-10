На чьей стороне ЕС в израильско-палестинском конфликте и как действовать Украине

Еще несколько недель назад Евросоюз надеялся возобновить переговоры между Израилем и Палестинской администрацией с помощью новой ближневосточной мирной инициативы, которая предусматривала мирные стимулы для обеих сторон.

Но все эти планы пошли наперекосяк 7 октября, когда из сектора Газа на израильские города полетели тысячи ракет, выпущенные ХАМАС, а десятки вооруженных до зубов людей ворвались на юг Израиля.

Евросоюз оказался перед непростым выбором, идет речь в статье Андрея Синявского и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.

Евросоюз, в отличие от США, исторически благосклонно относится к палестинцам.

Однако в последние месяцы позиции ЕС и Израиля несколько сблизились.

Миролюбивые стремления Европы совпали с усилиями того же Нетаньяху достичь соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Обсуждаемая договоренность предусматривала некоторые уступки палестинцам, признал Нетаньяху. Детали переговоров не раскрывались, но из заявлений следовало, что их идея – стимулировать арабов в секторе Газа и Западном берегу реки Иордан к экономическому сотрудничеству, а не к террору в рядах ХАМАС, а нерешаемые вопросы, такие как сожительство двух народов в Иерусалиме, отложить в сторону.

Очевидно, что после 7 октября продолжать эти планы невозможно.

Нападение с взятием заложников, расстрелами безоружных гражданских и т.д. создало четкую черно-белую картину, где роль зла взяли на себя ХАМАС и власти Палестины в целом. Поэтому из Брюсселя вскоре прозвучали заявления о приостановлении любого финансирования проектов на палестинских территориях.

А остановка денег ЕС – это на самом деле серьезно.

Но был также второй источник финансирования Палестины. Откровенно террористический: доходы от участия палестинцев в операциях ХАМАС – организации, которую финансирует Иран и некоторые другие ближневосточные государства, в частности Катар.

ХАМАС, который с 2007 года является партией власти в секторе Газа, возможно, и поддерживает идеи доноров из ЕС, но не может и не хочет отказаться от борьбы с Израилем, ведь это делает его ненужным для главного спонсора прокси-войны – Ирана.

Да и рядовые палестинцы не поняли бы такого отказа. Абсолютное большинство населения региона искренне ненавидит Израиль.

Надо признать, что и Израиль тоже не стоял в стороне в подстрекательстве палестинцев к этому конфликту. Это и расширение израильских поселений на территориях, которые являются оккупированными по международному праву; и общее ощущение вражды к палестинцам, которое дополнительно подогревали заявления ультраправых политиков.

Но все эти аргументы обнулились 7 октября.

Заявления высших брюссельских чиновников показали, что Палестина и ХАМАС перешли красную линию.

На какое-то время показалось, что это точка невозврата, что ЕС положил конец финансированию Палестины... Но оказалось, что даже нынешнее развитие событий не позволяет части столиц "рубить с плеча".

Как выяснилось, жесткое заявление комиссара Вархеи не было согласовано со странами-членами – то есть венгерский комиссар в своем решении приостановить выплаты Палестине вышел за пределы полномочий. Как следствие, Еврокомиссия в течение дня дважды уточняла позицию.

А теперь 10 октября главы МИД Евросоюза проведут встречу по ситуации в Израиле.

Старая рамка израильско-палестинского конфликта, по которой именно Израиль формально имеет статус государства-агрессора, до сих пор влияет на позицию части столиц.

Что касается Украины, то однозначная поддержка Киевом любой из сторон может иметь нежелательные последствия. Возможно, оптимальным для Украины вариантом является присоединение к позиции Евросоюза.

Подробнее – в материале Андрея Синявского и Сергея Сидоренко Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.