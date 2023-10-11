Норвегия, Швеция и Дания вместе будут покупать артснаряды для Украины

Норвегия, Швеция и Дания объявили, что будут совместно покупать артиллерийские снаряды для Украины.

Об этом сообщили в Минобороны Норвегии, пишет "Европейская правда".

Норвегия, Швеция и Дания основали так называемую "нордическую инициативу по боеприпасам" – Nordic ammunition initiative.

"Три страны совместно делают вклад около 600 млн норвежских крон, и Украина получит эти боеприпасы в 2023 году", – отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Министр пояснил, что эта инициатива одновременно позволит и помочь Украине с боеприпасами, что является актуальной потребностью в условиях войны высокой интенсивности, и также усилить собственную промышленную базу и безопасность поставок боеприпасов.

Страны рассмотрели различные варианты того, как в дальнейшем передавать Украине боеприпасы так, чтобы это было как можно быстрее и эффективнее, и сошлись на том, что наиболее практично использовать рамочное соглашение, которое имеет норвежская Организация логистики для сектора обороны (FLO) с норвежской компанией Nammo.

Министр добавил, что производство NAMMO боеприпасов для Украины не повлияет на темпы поставок продукции, которую компания должна изготовить для Норвегии.

Норвегия профинансирует свое участие в инициативе из военного блока программы поддержки Украины Nansen.

Из нее же анонсировали около 17 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине.