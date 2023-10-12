Глава МИД Литвы призвал сохранить внимание к Украине, несмотря на ситуацию в Израиле

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал международное сообщество не терять внимания к Украине и ее борьбе против российского вторжения, несмотря на продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС.

Его слова, как пишет "Европейская правда", цитирует LRT.

"Поскольку мы сосредоточены на Израиле и Палестине, чрезвычайно важно оставаться преданными Украине, которая продолжает противостоять российской агрессии. Хотя географически эта война идет на европейском континенте, она имеет огромное глобальное влияние", – сказал Ландсбергис во время совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой в Египте.

Уничтожая зернохранилища, порты и дамбы, Россия стремится заблокировать поставки украинского зерна в наиболее уязвимые части мира, подчеркнул Ландсбергис.

"По моему мнению, эти целенаправленные действия являются преступлениями против человечества", – сказал он, добавив, что Россия стремится распространить нестабильность за пределы Европы, в Африке и частях арабского мира с помощью своих наемников и злобной пропаганды.

Литва и Египет, Европа и арабский мир – все заинтересованы в сохранении основанной на правилах системы обеспечения мира и стабильности, добавил министр иностранных дел Литвы.

"В то же время, есть и другие игроки, которые гораздо меньше заинтересованы в стабильности и чья цель – распространять раскол и наживаться на страданиях. Мы не можем позволить этим силам взять верх", – сказал он.

Напомним, Зеленского заверили на 16-м "Рамштайн", что Украину "не бросят" из-за Израиля.

Несмотря на опасения, на вчерашних встречах в формате "Рамштайн" и заседания министров обороны стран НАТО Украина не оказались в тени последних событий в Израиле. Подробнее читайте в репортаже "ЕвроПравды" из Брюсселя: "Рамштайн" под влиянием Израиля: что пообещали Украине на встрече партнеров и членов НАТО в Брюсселе.