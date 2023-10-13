ЕС призвал к гуманитарным коридорам в сектор Газы

В Еврокомиссии поддержали призыв ООН и заявили, что готовы поддержать усилия по организации гуманитарных коридоров в сектор Газы, где сложная гуманитарная ситуация из-за блокады со стороны Израиля.

Об этом на брифинге в среду заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет "Европейская правда".

"Есть беспокойство по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, в частности из-за нехватки воды, пищи, медикаментов, топлива и электроэнергии. Поэтому ЕС поддерживает призыв генсека ООН и готов поддержать усилия ООН, чтобы помочь облегчить ситуацию, включая поощрение создать гуманитарные коридоры и доставить крайне необходимую гуманитарную помощь", – сказал представитель.

Он отметил, что ЕС оживляет с этой целью свое взаимодействие со всеми региональными игроками и ключевыми международными партнерами.

Мамер подчеркнул, что "защита гражданского населения чрезвычайно важна" и должна обеспечиваться "всеми сторонами и везде".

"Гражданские должны быть заранее предупреждены и оповещены о приближении военных операций, чтобы они могли покинуть (территорию), и это то, что Израиль сделал.

Такие предупреждения и ожидаемое перемещение больших частей населения должно предотвратить, как отметили в ООН, сильные гуманитарные последствия", – сказал он.

Представитель также отметил, что ХАМАС не должен останавливать людей, желающих покинуть территорию, и не должен использовать их как живой щит. "Это было бы еще одним зверством ХАМАС, а использование гражданских в качестве человеческого щита является военным преступлением", – подчеркнул Мамер.

Напомним, армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг ради собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.

Представители ООН в Газе сообщили, что также получили сообщение с призывом к эвакуации в течение 24 часов, но поскольку речь идет о необходимости перемещения примерно 1,1 миллиона человек, то они считают, что это "невозможно без разрушительных гуманитарных последствий".

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН "решительно призывает отменить любой подобный приказ, если он будет подтвержден, чтобы избежать того, что может превратить трагедию в катастрофическую ситуацию".