СМИ: США, Израиль и Египет договорились о выходе из Газы иностранных граждан

Соединенные Штаты, Израиль и Египет достигли договоренности о том, чтобы иностранные граждане в секторе Газа могли покинуть регион.

Об этом сообщает The Times of Israel, об этом написали также The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Журналисты получили информацию от египетских чиновников на условиях анонимности.

Договоренность предусматривает, что иностранные граждане, которых эскалация застала на территории сектора Газа, смогут выехать оттуда в Египет через пункт пропуска Рафах во второй половине дня субботы. К переговорам также якобы был привлечен Катар.

По словам одного из собеседников, и Израиль, и ХАМАС и группа "Исламистский джихад" согласились не создавать угрозы и не мешать выезду иностранцев. В дополнение, продолжаются переговоры о том, чтобы впустить в сектор транспорт с гуманитарной помощью для гражданского населения через этот же пункт пропуска.

Договоренность не распространяется на иностранцев, которые оказались в заложниках после набега ХАМАС на израильские поселения.

Ранее Израиль объявил, что гражданским палестинцам стоит выехать из северной части сектора Газа.

Напомним, первый министр Шотландии говорил, что в секторе Газа из-за эскалации застряли родители его жены-палестинки, которые живут в Британии, но поехали туда навестить родственников.

