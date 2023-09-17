СМИ: Высланный из Молдовы российский пропагандист связан с ГРУ

Журналисты российского издания The Insider утверждают, что выдворенный из Молдовы глава местного отделения пропагандистского информагентства Sputnik Виталий Денисов может быть кадровым офицером военной разведки РФ.

Об этом говорится в опубликованном в субботу расследовании The Insider, сообщает "Европейская правда".

Российская карьера Денисова – уроженца Закарпатья – началась в 1992 году, куда он переехал после обучения во Львовском высшем военно-политическом училище (ныне – Академия сухопутных войск Украины) и отказа принимать присягу.

В Москве он жил недалеко от штаб-квартиры Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (военной разведки, ГРУ) и работал, среди прочего, в газете "Трибуна за рубежом". Она, по данным The Insider, была прикрытием для многих сотрудников ГРУ, которые шпионили за рубежом.

ФОТО: РАДИО СВОБОДА

В определенный момент Денисов, говорит источник издания, начал работать в 72-м центре специальной службы, который собирает и анализирует информацию из зарубежных резидентур ГРУ. Параллельно мужчина курирует несколько организаций, которые занимаются пропагандой за рубежом.

В 2019 году Денисова – на тот момент уже полковника российских воздушно-десантных войск – назначают главным редактором агентства Sputnik в так называемой Южной Осетии. Там он отметился скандалом, заявив, что кто-то пытался его отравить бытовым газом, но проверка подтверждений не нашла.

На следующей должности – руководителя Sputnik в Азербайджане – Денисов также попал в скандал из-за массовых увольнений подчиненных. Азербайджанские СМИ при этом прямо называли его офицером российской военной разведки. Уже оттуда Денисов попадает в Молдову, откуда и был недавно выдворен.

В начале недели сотрудники молдавской миграционной службы пришли домой к Виталию Денисову, посадили его в машину и отвезли в аэропорт с приказом о депортации. В молдавском МВД объяснили, что решение о выдворении Денисова приняли из-за его вмешательства во внутренние дела Молдовы.

В июле Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе. Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы, вероятно, используют для слежки за властями Молдовы