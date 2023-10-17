Премьер Чехии: В Украине и Израиле на кону стоит будущее западной цивилизации

Будущее западной цивилизации и ее базовые ценности, такие как уважение к человеческой жизни и уважение к гражданскому населению, поставлены на карту в конфликтах в Украине и Израиле.

Об этом заявил на конференции SH!FTS премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, природа этих конфликтов отличается: агрессия России против Украины является жестоким, но конвенционным военным столкновением, в то время как нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль является чистым терроризмом.

Тем не менее, отметил Фиала, их объединяет то, что западная цивилизация подверглась нападению, и что оба нападения будут влиять на международную среду в следующем десятилетии.

"Кризисы безопасности заставляют нас реагировать на них, меняться под их давлением", – сказал Фиала. По его словам, Чехия должна отказаться от легкомыслия и как можно лучше подготовиться ко всем угрозам. "Без безопасности нет процветания", – подчеркнул он.

Именно поэтому необходимо поддержать тех, кто стал жертвой агрессоров, заявил Фиала. По его словам, конфликты также подчеркнули важность укрепления устойчивости Чешской Республики.

Премьер-министр напомнил, что Чехия увеличивает расходы на оборону, которые со следующего года достигнут двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Фиала подчеркнул, что, помимо обычной обороны, необходимо также работать над укреплением социальной устойчивости страны, поскольку государство сталкивается с повышенным уровнем пропаганды и психологической войны, ведущейся на информационных площадках. По его словам, не только политики, но и все, кто имеет возможность обращаться к большим группам людей, должны уделять внимание поиску согласия между всеми слоями общества на общей основе.

"Поддержание базового согласия в обществе будет, пожалуй, самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся", – подытожил Фиала.

Ранее Фиала заявлял, что надо остановить попытки РФ воссоздать ее сферы влияния, иначе это подбодрит не только режим Владимира Путина, но и других агрессоров.

Премьер Чехии также утверждал, что среди большинства государств ЕС преобладает желание начать переговоры о вступлении Украины.