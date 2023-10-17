Почему Украине нужна легенда для успешного вступления в Евросоюз

Получение Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз не свидетельствует о том, что вступление уже маячит на горизонте.

Это лишь начальное звено комплексной процедуры расширения ЕС, которая предусматривает имплементацию acquis ЕС по 33 переговорным разделам.

Украине необходимо будет пройти непростой путь, который может занять годы и потребует проведения сложных реформ.

Облегчить его сможет создание украинцами специального нарратива, считают исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Любовь Акуленко, а также аналитик организации Снежана Дяченко в колонке Имидж для Европы: как коммуницировать в ЕС необходимость вступления Украины.

Они напоминают, что Украина уже отчиталась о выполнении рекомендаций ЕС для открытия переговоров о вступлении, а также о завершении процедуры оценки масштаба работы во время переговоров.

"Ключевыми вопросами, которыми занимается украинское правительство, сейчас являются: как организовать процесс адаптации украинского законодательства и как усилить государственные органы власти, касающиеся этого процесса", – сообщают эксперты.

То есть евроинтеграция Украины сейчас рассматривается скорее в технико-правовой плоскости, объясняют Акуленко и Дяченко. И добавляют, что это важный, но не единственный аспект, который должна учесть страна-кандидат.

По их словам, страна, которая вступает в ЕС, должна иметь свой исторический нарратив – своеобразную легенду, которая объясняет, почему так важно принять эту страну в европейскую семью. Такой нарратив, отмечают представительницы ОО "Украинский центр европейской политики", призван создать положительный образ страны-кандидата в европейских странах и быть легким для восприятия.

Меткий нарратив также может способствовать преодолению скептицизма относительно расширения в странах-членах ЕС, развеиванию стереотипов относительно страны-кандидата, более близкому знакомству с ней.

На это, в частности, обращает внимание профессор истории и политики Юго-Восточной Европы университета Граца Флориан Бибер в исследовании Украинского центра европейской политики "Реалистический путь вступления Украины в ЕС". Он подчеркивает: "Если такого четкого нарратива нет, вместо этого может возникнуть образ "бедной страны, лакомой к европейским деньгам", который распространился среди большинства истеблишмента ЕС в течение последнего десятилетия".

Ярким примером такого нарратива была концепция "возвращения в Европу", активно продвигавшаяся лидерами стран Центрально-Восточной Европы.

Итак, какой нарратив может предложить Украина?

"Полномасштабная война России против Украины заставила ЕС переосмыслить свою роль как мирового лидера и наконец определиться, что границы Союза лежат там, где Украина защищает его базовые ценности. Дискуссии, которые сейчас звучат в ЕС вокруг внутренней реформы, также показывают, что вопросы защиты основополагающих ценностей Союза стали актуальными и для самих европейцев", – отмечают эксперты.

Вместе с тем, сообщают Акуленко и Дяченко, в отчете франко-германской "Группы двенадцати" расширение рассматривается в очень прагматичном контексте, а именно: сколько придется вложить средств в Украину и какие выгоды это принесет действующим членам Евросоюза?

Они предупреждают, что нарратив о вступлении Украины в ЕС должен обязательно учитывать этот контекст и соответствующие опасения европейцев.

В ожидании решения Европейского совета об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС Украинский центр европейской политики призывает украинских лидеров мнений, прежде всего философов и историков, подумать над формированием нарратива для Украины.

Подробнее – в колонке Любови Акуленко и Снежаны Дяченко Имидж для Европы: как коммуницировать в ЕС необходимость вступления Украины.