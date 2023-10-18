Экс-канцлер Австрии предстал перед судом за ложные показания

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в среду предстал перед судом за дачу ложных показаний по делу, которое не связано с расследованием коррупции, заставившим его уйти с должности, но которое может повлиять на электоральную судьбу его партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Курц, который отрицает все выдвинутые против него обвинения, ушел из политики, но правящая коалиция, которую он сформировал с левыми "Зелеными" в 2020 году, остается при власти. Нынешнему парламенту осталось работать чуть меньше года.

Дело касается того, солгал ли Курц парламентской следственной комиссии, когда свидетельствовал в 2020 году, что как канцлер он не был причастен к решению о назначении союзника партии главой австрийской государственной холдинговой компании OBAG. По его словам, он был лишь проинформирован об обсуждении.

В случае признания виновным Курцу грозит до трех лет лишения свободы или, что более вероятно, штраф.

"Это, безусловно, мое право как обвиняемого изложить то, как я вижу вещи, и по крайней мере дать знать, если я считаю, что мои комментарии неправильно интерпретируются, а мои слова искажаются против меня", – сказал Курц десяткам журналистов в здании суда в Вене незадолго до начала судебного процесса.

Хотя ближайшие союзники Курца, такие как бывший министр финансов Гернот Блюмель, также ушли из политики, многие консерваторы в нынешнем правительстве близки к Курцу, в том числе канцлер Карл Нехаммер, который был его министром внутренних дел.

Народная партия Курца (OVP) сейчас идет ноздря в ноздрю с оппозиционными социал-демократами в опросах общественного мнения, значительно отставая от ультраправой Партии свободы с 30%.

"Зеленые" заставили Курца уйти с должности два года назад после того, как прокуратура взяла его и еще девять человек под следствие по подозрению в злоупотреблении доверием и коррупции. Решение о том, выдвигать ли подозреваемым обвинения, еще не принято.

Расследование против Курца является частью масштабного коррупционного скандала в Австрии, возникшего после утечки видео, на котором бывший лидер ультраправых Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает финансирование партии на испанском курорте Ибица.

В июне Курц стал объектом новой волны обвинений в коррупции, связанных с манипуляциями с государственными средствами во время выборов и опросов общественного мнения.

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