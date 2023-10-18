Берлин и Лондон отвергли возобновление энергетических отношений с РФ после войны в Украине

В Германии и Великобритании считают, что даже в случае, если Россия прекратит полномасштабную войну против Украины, а в Москве сменится власть, энергетические отношения между Европой и РФ не восстановятся.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во время энергетического форума в Лондоне немецкий посол в Великобритании Мигель Бергер назвал энергетические отношения между Россией и Европой "отношениями, которые дошли до конца", а министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт добавил, что "возвращения не будет".

На Лондон исчезновение РФ из перечня источников энергоресурсов существенно не повлияло, поскольку по состоянию на 2021 год на Россию приходились лишь 4% импортируемого газа и 9% – нефти.

Для Германии же это стало серьезным потрясением, потому что из России импортировалась около половины поставок газа. Бергер признал, что ситуация "очень сложная", и цены на газ в ФРГ будут оставаться выше, чем до февраля 2022 года.

Европа существенно сократила свою зависимость от российских энергоносителей после российского полномасштабного вторжения в Украину. В прошлом году Евросоюз ввел запрет на импорт угля и нефти из России.

Как указывает Bloomberg, сейчас Россия обеспечивает менее 10% европейского импорта энергоносителей, тогда как до ее полномасштабного вторжения в Украину на нее приходилось более трети этого сектора.

В мае Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.