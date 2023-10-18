Косово хочет больше миротворцев НАТО на границе с Сербией

В среду премьер-министр Косово Альбин Курти обратился к миротворцам под руководством НАТО с просьбой усилить свое присутствие на северной границе с Сербией, заявив, что эта территория является точкой входа для нелегального оружия и угроз для стабильности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

"Такое усиленное присутствие должно быть сосредоточено на охране границы между Косово и Сербией, откуда поступает все сербское оружие и откуда происходит угроза для Косово", – сказал премьер-министр Альбин Курти генерал-майору Озгану Улутасу, новому командующему миссии Сил для Косово (KFOR).

Курти неоднократно заявлял, что косовская полиция не может полностью охранять 350-километровую границу с Сербией и многочисленные нелегальные переходы, которыми пользуются преступники.

24 сентября около 30 сербских боевиков пересекли границу на севере Косово, убили полицейского и установили баррикады, после чего начали многочасовую перестрелку с косовской полицией. Трое боевиков были убиты.

Этот инцидент привел к резкому росту напряженности в регионе.

В четырех северных муниципалитетах Косово, где проживает большинство этнического сербского меньшинства, работает ограниченное количество правоохранителей после того, как в прошлом году косовская сербская полиция уволилась с работы.

Опасаясь эскалации, НАТО усилил KFOR, численность которых обычно составляет 4500 военнослужащих, дополнительными 200 военнослужащими из Великобритании и более 100 из Румынии. Альянс также прислал тяжелое вооружение для усиления боевой мощи миротворцев.

KFOR, в состав которых входят миротворцы из 27 стран, находятся в Косово с июня 1999 года, в основном с легким вооружением и транспортными средствами. Война 1998-1999 годов между Сербией и Косово закончилась после того, как 78-дневная кампания бомбардировок НАТО заставила сербские войска выйти из Косово. Погибло более 10 000 человек, преимущественно косовских албанцев.

В последнее время усилилось международное давление по выполнению плана из 10 пунктов, предложенного Европейским Союзом в феврале, чтобы положить конец многомесячному политическому кризису. Курти и президент Сербии Александар Вучич тогда одобрили его, но с некоторыми оговорками, которые до сих пор не решены.