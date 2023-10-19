Германия готовит зимний пакет помощи Украине: ключевое – средства ПВО

В Германии обещают продолжить поставки оружия Украине и уже готовят зимний пакет военной помощи, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Шольц пообещал продолжить поставки оружия Украине и отметил, что в анонсированном пакете, в частности, будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

Ранее Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.

Напомним, на последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.

В конце прошлой недели Берлин отчитался об очередной партии переданной Украине помощи, в которой – вездеходы, спутниковая связь и аптечки.