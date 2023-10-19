Лидер оппозиции Германии упрекнул Шольца в отказе дать Украине Taurus

В Германии председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц упрекает канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Его заявление во время выступления в Бундестаге приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Мерц требовал от Шольца объяснений, почему он все еще выступает против поставки Taurus "явно вопреки воле" фракций, входящих в коалицию.

"Вы могли бы объяснить это здесь сегодня утром", – сказал он.

Мерц напомнил, что правительство США уже приняло решение о предоставлении дальнобойного оружия, имея в виду ракеты ATACMS.

Кроме того, он отметил необходимость послать "очень четкий сигнал" президенту РФ Владимиру Путину на следующем саммите ЕС о том, что он не дождется усталости Запада от поддержки Украины.

Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.

Шольц также обеспокоен тем, что Украина может использовать ракеты для поражения Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.