Кулеба назвал "оптимистический" срок появления F-16 в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что истребители F-16 могут появиться в Украине в первой половине 2024 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

"Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", – отметил министр.

Он рассказал, что сейчас украинские пилоты проходят обучение за рубежом, а параллельно с этим в Украине готовят необходимую инфраструктуру.

"То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в воздухе Украины – это завершение тренировки пилотов и подготовки инфраструктуры", – добавил глава МИД.

Ранее издание Politico сообщило, что небольшая группа украинских пилотов, которые прибыли в США в сентябре, прошли языковое обучение на авиабазе Лакленд в штате Техас и уже направляются на авиабазу в Аризоне, где будет происходить непосредственно летная подготовка на истребителях F-16.

В США ранее прогнозировали, что первые украинские пилоты, которые будут учиться на F-16, могут завершить программу за три месяца, однако выполнять боевые задачи они будут позже.