Президент Еврокомиссии сравнила Россию с ХАМАС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об угрозе дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке на фоне противостояния между Израилем и террористическим угропуванням ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила во время выступления с публичной лекцией в Университете Гудзона.

По ее словам, как президент РФ Владимир Путин хочет стереть Украину с лица земли, так и ХАМАС при поддержке Ирана хочет стереть с лица земли Израиль.

"Иран, покровитель ХАМАС, лишь хочет подлить масла в огонь хаоса. Россия – покупатель оружия у Ирана – внимательно за этим наблюдает. Россия и ХАМАС похожи", – подчеркнула фон дер Ляйен.

"Эти террористы, которых поддерживают их друзья в Тегеране, никогда не остановятся. Поэтому Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным правом. И перед лицом этого ужаса есть только один возможный ответ со стороны демократических стран, таких как мы: Мы стоим на стороне Израиля", – резюмировала она.

В этой же речи президент Еврокомиссии заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны ускорить победу Украины в войне с РФ путем предоставления ей помощи.

Ранее фон дер Ляйен заверила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на готовность Евросоюза помогать Украине во время захватнической войны РФ против нее.

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