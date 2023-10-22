Франция продаст Армении вооружение для защиты неба

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил газете Le Parisien, что в понедельник Ереван и Париж подпишут соглашение о военных поставках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает армянская служба "Радио Свобода".

"Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подпишем соглашение, которое позволит Армении обеспечить защиту своего неба", – сказал Лекорню.

Отвечая на вопрос, может ли Армения рассчитывать на поддержку Франции, министр сказал: "Очень важно дать Армении возможность защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ".

Ранее глава французского военного ведомства заявил, что не считает, что Париж сможет оградить территориальную целостность Армении путем военного вмешательства. В то же время Лекорню сообщил, что Франция изучает оборонные нужды Армении.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время своего недавнего визита в Армению заявила, что Париж соглашается подписать с Ереваном соглашение о поставках военной техники.

В Баку подвергли резкой критике это намерение Парижа, также по этой причине президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свое участие в переговорах в испанской Гранаде.