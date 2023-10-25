Польша построит грузовой терминал, который будут использовать как пункт пропуска с Украиной

Польша реализует проект большого грузового терминала в районе населенного пункта Гребенне, который будут использовать как пункт пропуска совместно с Украиной.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель начальника штаба – начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Игорь Матвийчук, сообщает "Европейская правда".

"Есть еще один представленный ими проект – первый совместный грузовой терминал, расположенный на нескольких гектарах в районе населенного пункта Гребенное, недалеко от пункта пропуска "Рава-Русская-Гребенное". Проектная способность терминала как ПП будет в четыре раза выше той, которая действует сейчас на ПП "Рава-Русская-Гребенне", что составляет 600 транспортных средств в смену", – сказал Матвийчук.

В результате реализации проекта нагруженные транспортные средства из пункта пропуска "Рава-Русская-Гребенне" будут перенаправлены на него. При этом указанный пункт пропуска станет исключительно пассажирским.

Профинансировать проект строительства дороги может Европейский банк реконструкции и развития, предоставив кредит, добавил он.

Напомним, в августе премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина планирует создать еще девять пунктов пропуска на границе со странами, входящими в Европейский Союз.

Также Украина присоединилась к программе ЕС по развитию инфраструктуры в нескольких сферах, чтобы улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.