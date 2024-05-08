Пропалестинские демонстранты строят баррикады в университете Амстердама

Пропалестинские протестующие в среду построили баррикады в университете Амстердама, используя парты и ограждение, чтобы заблокировать вход со стороны канала в самом центре города, и пообещали оставаться на месте до тех пор, пока учебное заведение не разорвет все связи с Израилем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Руководство заведения надеется, что переговоры в среду положат конец протестам, но студенты не останавливаются, собирая кирпичи с улиц и тротуаров вблизи кампуса и формируют живые цепи для отправки на баррикаду.

Reuters

Протестующие говорят, что израильские учреждения, с которыми сотрудничает университет, получают прибыль от угнетения палестинцев.

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В понедельник университет заявил, что имеет программы обмена с тремя университетами Израиля, которые приостановлены по соображениям безопасности, и сотрудничает с израильскими учеными или компаниями в восьми различных европейских исследовательских проектах.

По словам заведения, это сотрудничество не было направлено на поддержку военных целей, и он хочет найти решение со студентами, которые протестуют с понедельника, добавив, что те "нанесли значительный ущерб" его зданиям.

Ранее полиция задержала около 140 человек во время разгона пропалестинских демонстрантов, которые расположились в Амстердамском университете.

Накануне в Берлине полиция разогнала пропалестинских демонстрантов, которые заняли внутренний двор Свободного университета немецкой столицы.

Напомним, во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.

Ранее руководитель столичного региона Иль-де-Франс, где расположен парижский филиал Sciences Po, заявила о приостановлении выплат для университета из бюджета региона, "пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность".