Фицо рассказал главе Еврокомиссии, что Словакия не будет давать Украине оружие

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг провел первую встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и заверил ее, что Братислава не будет поддерживать Украину военно.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Фицо написал в своем Facebook.

Словацкий премьер, среди прочего, заявил фон дер Ляйен, что "с сегодняшнего дня Словакия будет иметь собственное мнение в Брюсселе".

Он объявил об изменениях в уголовное законодательство Словакии в ответ на "грубые нарушения прав человека и злоупотребление уголовным правом против оппозиции", которой его партия Smer-SD до недавнего времени была.

"Я также проинформировал президента ЕК, что новое словацкое правительство не будет поддерживать Украину в военном плане и что мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи", – добавил Фицо и заявил, что фон дер Ляйен отметила суверенное право государств-членов поддерживать или не поддерживать Украину оружием.

Перед этим новый премьер-министр Словакии подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что "пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата".

Напомним, в среду 25 октября в Словакии официально утвердили новое правительство во главе с Робертом Фицо по итогам парламентских выборов. На ключевых для Украины должностях оказались не склонные к поддержке Киева чиновники.

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