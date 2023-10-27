Премьер Словении оказался в центре скандала из-за задержания российских шпионов

Задержание двух предполагаемых российских шпионов в Словении в ноябре прошлого года стало предметом обвинений в адрес премьер-министра Роберта Голоба во вмешательстве в работу правоохранительных органов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Голоба обвиняют в том, что он вмешался в вопрос о дате задержания подозреваемых в шпионаже. Утверждают, что первоначальная дата была запланирована на следующий день после важного референдума, и Голоб якобы не хотел, чтобы это дело омрачило успех правительства.

Обвинение поступило от бывшего министра внутренних дел Татьяны Бобнар, которая поссорилась с Голобом из-за, по ее словам, необоснованного давления на полицию и подала в отставку в декабре прошлого года, проработав всего шесть месяцев.

В начале этой недели Бобнар дала показания для парламентского расследования относительно вероятного давления на правоохранителей. И хотя эта часть ее показаний не была публичной, ее заявления быстро просочились в СМИ.

Голоб отверг обвинения, заявив, что "это еще одна галлюцинация, которая абсолютно не соответствует действительности".

"Ни один премьер-министр не может этого достичь, не говоря уже о том, чтобы требовать этого", – заявил он в вечернем телевизионном шоу в среду, имея в виду якобы его требование перенести дату.

Его утверждение поддержала SOVA, национальная служба разведки и безопасности, которая сделала редкое публичное заявление. Служба назвала ложными утверждения о том, что Голоб повлиял на время задержания.

SOVA заявила, что планировала свою деятельность совместно со специальным подразделением полиции, известным как Национальное бюро расследований, а возможные даты предложил директор агентства, "исходя из оперативных и тактических соображений, и, безусловно, не по просьбе премьер-министра или кого-то другого".

Сейчас эти обвинения рассматривает парламентская комиссия по надзору за разведкой и службами безопасности. Председатель комиссии и оппозиционный депутат Виктор Жакель заявил, что информация, которой они располагают, противоречива и заслуживает дальнейшего расследования.

По словам Жакеля, парламентарии хотят определить, "была ли дата ареста выбрана профессионально или политически".

Бобнар, которая сейчас работает советником президента, подтвердила свое заявление после отрицания Голоба. "Она твердо стоит на своих показаниях и ожидает, что следственная комиссия выполнит свою работу независимо от различного политического давления", – заявили в офисе президента Наташи Пирц Мусар.

Референдум в Словении состоялся 27 ноября 2022 года, а о задержании двух российских шпионов стало известно в конце января 2023 года.

Двое российских агентов с гражданством одной из южноамериканских стран работали под фальшивыми именами, и их задержали в арендованном офисе в люблянском районе Бежиград.