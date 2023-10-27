Фицо сказал ЕС, что объяснить дальнейшую поддержку Украины из-за коррупции будет трудно - СМИ

На встрече лидеров ЕС в четверг в Брюсселе премьер Словакии Роберт Фицо выступил с предостережением относительно выделения дальнейшей финансовой помощи Киеву из-за коррупции в Украине.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, при обсуждении пересмотра бюджета ЕС был достигнут общий консенсус о выделении Украине дополнительных 50 миллиардов евро.

Однако новоназначенный глава словацкого правительства в этом контексте упомянул об украинской коррупции как о помехе.

"По словам представителя ЕС, который был проинформирован о переговорах, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем выступлении предупредил о коррупции в Украине, отметив, что ему будет трудно объяснить на родине дополнительные расходы на Украину", – отметило издание.

По словам словацкого издания Dennik N, Фицо охарактеризовал Украину как "одну из самых коррумпированных стран мира".

В четверг лидеры Евросоюза впервые обсудили просьбу Еврокомиссии к государствам-членам предоставить дополнительные 66 миллиардов евро в долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы. Из них 50 млрд евро хотят выделить для Украины.

Напомним, Фицо перед отъездом на саммит заявил, что не хочет поддерживать санкции против России без оценки их влияния на отдельные страны ЕС и что не собирается поддерживать помощь Украине оружием.

На встрече с главой Еврокомиссии накануне он сказал, что Словакия сосредоточится на гуманитарной помощи Киеву.

Смотрите видеоблог "ЕП" о том, как Словакия стала проблемным соседом Украины.