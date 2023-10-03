Британская разведка: РФ успешно манипулирует благодаря клеймению "иноагентов"

Россия сумела использовать статус "иностранного агента" как успешный инструмент для манипулирования общественным мнением.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, сообщает "Европейская правда".

Британские аналитики утверждают, что новый опрос государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствует о том, что власти РФ успешно используют определение "иностранного агента" как инструмент манипулирования общественным мнением.

26 сентября центр обнародовал результаты опроса об отношении россиян к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".

По данным центра, 61% опрошенных заявили, что считают "иностранных агентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о России.

Россия расширила законодательство об "иностранных агентах" после полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры значительно сужают информационное пространство внутри России, что делает все более сложной высказывание любой точки зрения, в том числе несогласия относительно войны, которая отличается от официальной линии, говорится в обзоре.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия, похоже, планирует существенно увеличить расходы на войну в 2024 году и готовится к длительной войне с Украиной.