Почему Макрон согласился на часть требований сепаратистов с Корсики

По итогам полутора лет переговоров о будущем статусе Корсики президент Франции Эмманюэль Макрон впервые признал, что "сохранение статус-кво стало бы общим провалом", и тем самым выступил за автономию острова в составе Республики.

В первом обращении к корсиканским депутатам в Аяччо Макрон заявил: "Наберемся смелости, чтобы выстроить автономию Корсики в Республике".

О том, почему президент Франции решил обратиться к корсиканским депутатам и как вообще Париж собирается решать проблемные вопросы с Корсикой – в статье Radio France internationale Макрон идет навстречу сепаратистам: Париж готов обсуждать параметры автономии Корсики.

С заявлением об автономии Корсики президент Франции выступил после полутора лет дискуссий между Парижем и Аяччо о будущем статусе острова.

Этот цикл переговоров был открыт после всплеска протестов и беспорядков на острове, вызванных убийством в тюрьме корсиканского националиста Ивана Колонны. Его убил другой заключенный, радикальный исламист Франк Элонг Абе.

Сейчас на Корсике наблюдается рост количества поджогов и взрывов домов, которые покупают для проведения там отпусков или сдачи в аренду.

На фасадах сожженных домов нередко оставляют националистические корсиканские надписи.

Игнорировать такие протесты в Париже больше не могли.

Десятилетиями правительства Франции предоставляли Корсике большую автономию, чтобы положить конец насилию на острове, где исторически сильны националистические и сепаратистские настроения.

И на этот раз, на фоне роста количества поджогов и взрывов, 5 июля 2023 года Ассамблея Корсики 75% голосов утвердила документ с рядом требований к Парижу, где высказаны пожелания относительно контуров широкой автономии.

В своем обращении к корсиканской Ассамблее Эмманюэль Макрон не поддержал требования корсиканских националистов, но обещал сдвиги в языковой сфере и в борьбе со спекуляциями на рынке недвижимости, впрочем, ограничившись осторожными формулировками.

Макрон предложил корсиканским политическим фракциям в течение шести месяцев согласовать предложения по статусу Корсики вместе с правительством Франции. При этом президент заверил, что здесь "красных линий не существует".

Затем согласованный законопроект должен быть представлен Конгрессу, то есть созыву двух палат французского парламента, которые должны будут одобрить или отклонить изменение Конституции.

Этот этап может оказаться непростым для преодоления, поскольку для изменения Конституции требуется три пятых голосов "за".

Сложности могут возникнуть еще на этапе согласования между самими корсиканскими фракциями, где сильны противоречия между сторонниками автономии и независимости.

Корсиканские политики из лагеря сторонников автономии поддержали предложение Эмманюэля Макрона, что обещает им окно возможностей.

Председатель исполнительного совета Корсики Жиль Симеони отметил, что президент Макрон "создал условия, чтобы второй этап этого процесса (дискуссий с Парижем) мог открыться при хороших условиях". При этом он подчеркнул, что "все еще только предстоит сделать".

"Но что мне еще запомнилось из слов президента Республики, то это то, что он сказал, что красных линий не существует. В ближайшие недели или месяцы мы сможем вести дискуссии без табу", – сказал Жиль Симеони.

При этом лидер партии Core in Fronte, выступающей за независимость Корсики, Поль-Феликс Бенедетти заявил, что Макрон "не нашел сильных слов" в своем обращении к Ассамблее Корсики.

Вице-председатель ультраправой партии "Национальное объединение" (бывший "Нацфронт") Себастьен Шеню заявил в интервью радиостанции Franceinfo, что его однопартийцы не будут голосовать за пересмотр Конституции относительно статуса Корсики, и обвинил Макрона в "раскалывании национального единства".

Подробнее ситуации с Корсикой– в материале RFI Макрон идет навстречу сепаратистам: Париж готов обсуждать параметры автономии Корсики.