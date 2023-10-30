Парламент Черногории возглавит просербский и пророссийский политик

Спикером парламента Черногории, как и прогнозировали, стал просербский и пророссийский лидер партии "Новая сербская демократия" Андрия Мандич.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Андрия Мандич возглавляет партию "Новая сербская демократия" (NSD), входящую в просербский и симпатизирующий России блок "За будущее Черногории".

Во время тайного голосования "за" проголосовали 49 депутатов, голосов "против" не было.

При этом депутаты Демократической партии социалистов (DPS), Социал-демократов (SD), Боснийской партии (BS), Демократического союза албанцев (DUA) и Гражданского движения URA не пришли на голосование.

Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он является одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году.

Напомним, Черногория после многомесячных переговоров по итогам парламентских выборов вскоре должна получить новое правительство, в которое войдет в том числе благосклонный к Сербии и России блок "За будущее Черногории". Правительство должен возглавить Милойко Спаич, лидер недавно созданной партии "Европа сейчас" (PES).

На фоне формирования правительства одной из топ-тем в стране является запланированная перепись населения, которую оппозиция критикует как попытку "искусственно увеличить численность сербов" в стране.

Подробнее об этом – в статье Референдум в пользу "сербского мира": как черногорцы могут стать меньшинством в своей стране.