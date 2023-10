Зеленский поговорил с премьером Болгарии о безопасности в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, основной темой которого была безопасность в Черном море.

Об этом президент написал в своем Twitter (X), информирует "Европейская правда".

Зеленский отметил, что в разговоре с Денковым речь шла об укреплении безопасности в Черном море, где свобода судоходства под угрозой из-за действий России.

"Ценю совместную инициативу Болгарии, Румынии и Турции по противоминной деятельности в акватории Черного моря. Украина готова принимать активное участие в этих усилиях. Украинско-болгарское партнерство становится все крепче, и именно такое черноморское единство позволяет нам противостоять российской агрессии, укреплять глобальную продовольственную безопасность, продвигать интеграцию Украины в ЕС и поддерживать "формулу мира", – отметил Зеленский.

