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Зеленский поговорил с премьером Болгарии о безопасности в Черном море

Вторник, 31 октября 2023, 18:22

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, основной темой которого была безопасность в Черном море.

Об этом президент написал в своем Twitter (X), информирует "Европейская правда".

Зеленский отметил, что в разговоре с Денковым речь шла об укреплении безопасности в Черном море, где свобода судоходства под угрозой из-за действий России.

"Ценю совместную инициативу Болгарии, Румынии и Турции по противоминной деятельности в акватории Черного моря. Украина готова принимать активное участие в этих усилиях. Украинско-болгарское партнерство становится все крепче, и именно такое черноморское единство позволяет нам противостоять российской агрессии, укреплять глобальную продовольственную безопасность, продвигать интеграцию Украины в ЕС и поддерживать "формулу мира", – отметил Зеленский.

Напомним, недавно Зеленский констатировал, что из-за действий сил обороны Украины ЧФ РФ потерял контроль над северо-западной частью Черного моря и частично ушел из Крыма, а Украина готова "доставать" российские корабли и в других местах, в том числе на базе на оккупированной территории Грузии.

В середине месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что самолеты-носители ракет "Кинжал" будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Между тем в Турции еще верят в возможность возобновить действие "Черноморской зерновой инициативы", из которой Россия вышла летом 2023 года и не вернулась, несмотря на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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