Зеленский поговорил с премьером Болгарии о безопасности в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, основной темой которого была безопасность в Черном море.
Об этом президент написал в своем Twitter (X), информирует "Европейская правда".
Зеленский отметил, что в разговоре с Денковым речь шла об укреплении безопасности в Черном море, где свобода судоходства под угрозой из-за действий России.
"Ценю совместную инициативу Болгарии, Румынии и Турции по противоминной деятельности в акватории Черного моря. Украина готова принимать активное участие в этих усилиях. Украинско-болгарское партнерство становится все крепче, и именно такое черноморское единство позволяет нам противостоять российской агрессии, укреплять глобальную продовольственную безопасность, продвигать интеграцию Украины в ЕС и поддерживать "формулу мира", – отметил Зеленский.
I spoke with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov on ways to further strengthen Black Sea security in the face of Russian militarization and threats to freedom of navigation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2023
Ukraine strengthens global food security with the alternative Black Sea export corridor. I appreciate… pic.twitter.com/1vMWCnkoaH
Напомним, недавно Зеленский констатировал, что из-за действий сил обороны Украины ЧФ РФ потерял контроль над северо-западной частью Черного моря и частично ушел из Крыма, а Украина готова "доставать" российские корабли и в других местах, в том числе на базе на оккупированной территории Грузии.
В середине месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что самолеты-носители ракет "Кинжал" будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
Между тем в Турции еще верят в возможность возобновить действие "Черноморской зерновой инициативы", из которой Россия вышла летом 2023 года и не вернулась, несмотря на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.