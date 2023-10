Зеленський поговорив з прем’єром Болгарії про безпеку у Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, основною темою якої була безпека у Чорному морі.

Про це президент написав у своєму Twitter (X), інформує "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що у розмові з Денковим йшлося про зміцнення безпеки у Чорному морі, де свобода судноплавства під загрозою через дії Росії.

"Ціную спільну ініціативу Болгарії, Румунії й Туреччини щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря. Україна готова брати активну участь у цих зусиллях. Українсько-болгарське партнерство стає дедалі міцнішим, і саме така чорноморська єдність дає нам змогу протистояти російській агресії, зміцнювати глобальну продовольчу безпеку, просувати інтеграцію України в ЄС і підтримувати "формулу миру", – зазначив Зеленський.

