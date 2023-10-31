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Зеленський поговорив з прем’єром Болгарії про безпеку у Чорному морі

Вівторок, 31 жовтня 2023, 18:22

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, основною темою якої була безпека у Чорному морі.

Про це президент написав у своєму Twitter (X), інформує "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що у розмові з Денковим йшлося про зміцнення безпеки у Чорному морі, де свобода судноплавства під загрозою через дії Росії.

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"Ціную спільну ініціативу Болгарії, Румунії й Туреччини щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря. Україна готова брати активну участь у цих зусиллях. Українсько-болгарське партнерство стає дедалі міцнішим, і саме така чорноморська єдність дає нам змогу протистояти російській агресії, зміцнювати глобальну продовольчу безпеку, просувати інтеграцію України в ЄС і підтримувати "формулу миру", – зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський констатував, що через дії сил оборони України ЧФ РФ втратив контроль над північно-західною частиною Чорного моря і частково пішов з Криму, а Україна готова "діставати" російські кораблі і в інших місцях, у тому числі на базі на окупованій території Грузії.  

В середині місяця президент РФ Владімір Путін заявив, що літаки-носії ракет "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем. 

Тим часом у Туреччині ще вірять у можливість відновити дію "Чорноморської зернової ініціативи", з якої Росія вийшла влітку 2023 року і не повернулася, попри зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.  

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