Зеленський поговорив з прем’єром Болгарії про безпеку у Чорному морі
Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, основною темою якої була безпека у Чорному морі.
Про це президент написав у своєму Twitter (X), інформує "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що у розмові з Денковим йшлося про зміцнення безпеки у Чорному морі, де свобода судноплавства під загрозою через дії Росії.
"Ціную спільну ініціативу Болгарії, Румунії й Туреччини щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря. Україна готова брати активну участь у цих зусиллях. Українсько-болгарське партнерство стає дедалі міцнішим, і саме така чорноморська єдність дає нам змогу протистояти російській агресії, зміцнювати глобальну продовольчу безпеку, просувати інтеграцію України в ЄС і підтримувати "формулу миру", – зазначив Зеленський.
I spoke with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov on ways to further strengthen Black Sea security in the face of Russian militarization and threats to freedom of navigation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2023
Ukraine strengthens global food security with the alternative Black Sea export corridor. I appreciate… pic.twitter.com/1vMWCnkoaH
Нагадаємо, нещодавно Зеленський констатував, що через дії сил оборони України ЧФ РФ втратив контроль над північно-західною частиною Чорного моря і частково пішов з Криму, а Україна готова "діставати" російські кораблі і в інших місцях, у тому числі на базі на окупованій території Грузії.
В середині місяця президент РФ Владімір Путін заявив, що літаки-носії ракет "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.
Тим часом у Туреччині ще вірять у можливість відновити дію "Чорноморської зернової ініціативи", з якої Росія вийшла влітку 2023 року і не повернулася, попри зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.