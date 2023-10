В Пентагоне уточнили возможные сроки обучения украинских пилотов на F-16

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может длиться 5 месяцев или дольше, в зависимости от скорости прогресса.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер в ответ на вопрос корреспондента "Голоса Америки" Остапа Яриша.

По словам представителя Минобороны США, обучение украинских пилотов на F-16 может занять пять-девять месяцев.

В то же время сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов, уточнил Райдер.

NEW: The Pentagon estimates it would take five to nine months for the Ukrainian pilots to complete the F16 training in Arizona. The graduation completion will be dependent on the individual proficiency of the pilots, says @PentagonPresSec.