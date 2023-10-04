Правительство Британии предлагает запретить курение для всех, кто родился после 2009 года

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду инициировал принятие жесткого законодательства для борьбы с курением, которое в конечном итоге должно запретить продажу сигарет всем, кто родился 1 января 2009 года или позже.

Об этом Сунак объявил на конференции британской Консервативной партии, передает "Европейская правда".

Законодательство в случае принятия запретит легальную продажу сигарет в Англии детям, которым в этом году исполнится или уже исполнилось 14 лет, с целью создания первого "поколения, свободного от табачного дыма".

Речь идет о постепенном повышении возраста, с которого будет разрешена легальная продажа сигарет, на один год, пока запрет не будет касаться всего населения. Это может привести к почти полному отказу от курения среди молодежи уже в 2040 году.

Инициатива предлагает одно из самых строгих в мире ограничений на курение, аналогичное принятому в Новой Зеландии в 2021 году.

Также правительство Британии объявило о консультациях по борьбе с курением вейпов среди детей.

По оценкам британского правительства, без дополнительных мер в Британии до 2030 года от курения умрут почти полмиллиона человек, а британская экономика будет испытывать 17 миллиардов фунтов стерлингов убытков в год.

Отметим, что в случае принятия запрет на курение будет касаться только Англии, поскольку в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии полномочия вводить такие меры имеют региональные парламенты.

Напомним, во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты, а в Германии хотят запретить курить в автомобилях, когда пассажирами являются дети или беременные женщины.