В Польше задержали украинца, причастного к незаконной перевозке мигрантов

На территории Мазовецкого воеводства в центральной Польше местная Пограничная служба задержала гражданина Украины, причастного к организации незаконного пересечения государственной границы с нарушением законодательства.

Об этом заявили в Пограничной службе Польши в понедельник, пишет "Европейская правда".

31-летнего украинца задержали еще на прошлой неделе сотрудники оперативно-следственной группы Пограничной заставы в Наревце, что в восточной Польше, совместно с работниками отдела оперативной безопасности.

Следствие утверждает, что задержанный по меньшей мере год незаконно переправлял мигрантов через так называемую "зеленую границу", то есть наименее защищенный участок польской границы.

"Задержанный организовывал перевозчиков для групп мигрантов и координировал перевозки из пограничной зоны на территорию стран Западной Европы. Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружены средства связи, которые он использовал для осуществления своих преступных действий, ноутбуки и наличные", – пишут в польской Пограничной службе.

Суд постановил взять задержанного под стражу на три месяца. За содеянное гражданину Украины грозит до восьми лет заключения, уточняется в сообщении.

Задержание украинца состоялось в рамках более широкого расследования организованной преступной группировки, которая организует переправку нелегальных мигрантов из Беларуси в Польшу.

В течение этого года польская сторона несколько раз сообщала о задержании граждан Украины, причастных к нелегальной миграции через польско-белорусскую границу.

Напомним, с 2021 года режим в Беларуси вызвал массовую нелегальную миграцию в соседние Польшу, Латвию и Литву. Польша в прошлом году завершила строительство пятиметрового забора на границе и в этом году завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.