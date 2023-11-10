Фракция Порошенко жалуется на исключение своего представителя из командировки в Euronest

Депутат комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от оппозиционной "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что ее коллегу по фракции Владимира Арьева исключили из официальной делегации Украины на заседание Ассамблеи Евронест.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Facebook, опубликовав фото распоряжения первого заместителя председателя Верховной Рады.

"Фракция делегировала в эту Ассамблею Владимира Арьева, руководство ВР вычеркнуло его из распоряжения", – отметила Геращенко.

В документе в составе делегации указаны депутаты от фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Голос", а также депутатских групп, но в нем не оказалось представителя фракции "Европейская солидарность".

Согласно информации на сайте Верховной Рады, в постоянную делегацию Евронест входят трое депутатов фракции "Европейская солидарность" – Владимир Арьев, Николай Величкович и София Федина.

Ранее Геращенко заявила, что ряд ее международных командировок под угрозой из-за промедления с разрешением от Рады, и видит в этом политические мотивы.

В сентябре другой депутат "Евросолидарности", Алексей Гончаренко заявил, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал ему распоряжение для поездки на конференцию ПАСЕ в Дублине

После того в ПАСЕ призвали разрешить депутату Гончаренко поехать в командировку в Британию.