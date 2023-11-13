Сийярто подтвердил блокирование 500 млн евро из фонда ЕС, который помогает Украине оружием

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт и дальше будет блокировать выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, средства из которого идут на финансирование военной помощи Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado, Сийярто сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

Глава венгерского МИД пожаловался, что на Венгрию оказывали "чрезвычайное давление", чтобы она согласилась на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

"Конечно, я это не поддержал, поскольку мы и дальше придерживаемся позиции, что, пока не получим от антикоррупционного агентства Украины гарантии, что (венгерский банк. – Ред.) OTP или любую венгерскую компанию не будут вносить в перечень международных спонсоров войны на основании надуманных обвинений, мы не можем двигаться вперед в этом вопросе", – сказал он.

Сийярто напомнил, что упомянутые 500 миллионов евро идут не непосредственно Украине, а государствам ЕС на компенсацию поставок их оружия, поэтому "никто не сдерживает никого от поддержки Украины".

Венгрия месяцами блокирует выделение средств из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны".

В начале октября Украина вывела OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта. Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятие никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.

В мае НАПК объявило, что внесло OTP Bank в список "спонсоров войны" из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.