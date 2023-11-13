В правительстве рассказали о переговорах по разблокированию границы с Польшей

Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, который представлял Украину на встрече с представителями польских властей и протестующими для разблокирования пунктов пропуска, рассказал об итогах переговоров.

Об этом Деркач рассказал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновника, главным требованием протестующих с польской стороны границы является возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей, хотя этот вопрос на таких переговорах не решается.

"Было понятно, что вопрос дальнейшего блокирования границы – не столько для решения насущных вопросов и проблем, а для того, чтобы сделать или большую коммуникационную кампанию по этому, или сделать политическую историю и держать границу закрытой как можно дольше", – сказал Деркач.

Он подчеркнул, что принципиальным требованием Украины является продолжение существования безразрешительной системы пересечения границы ("транспортного безвиза") и его продолжение – как минимум до победы в войне с Россией.

"Абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС относительно разрешений. Другие вопросы протестующих не интересуют", – отметил заместитель министра.

Он добавил, что Украина договорилась об отдельных переговорах "на основе двусторонней коммуникации с польским правительством, с воеводствами".

"Также нужно привлекать к этому разговору Европейский Союз. К этой встрече они не успели приобщиться. Поэтому еще будем ждать ответа Европейского Союза, чтобы обсудить этот вопрос в трехстороннем составе", – подытожил Деркач.

Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Перевозчики требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и проведения их проверок.

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