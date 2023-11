Кулеба поздравил нового главу МИД Британии и поблагодарил старого

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к европейским коллегам, которые поздравили бывшего премьер-министра Великобритании с назначением на должность главы британского МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заметке в соцсети Twitter (X) Кулеба поздравил Дэвида Кэмерона с назначением на должность министра иностранных дел Великобритании.

"С нетерпением жду возможности работать бок о бок для углубления украинско-британского партнерства, приближения победы Украины и восстановления мира и безопасности на европейском континенте", – отметил он.

Congratulations to @David_Cameron on his appointment as Foreign Secretary of the United Kingdom. I am looking forward to working side by side to advance the Ukrainian-UK partnership, bring Ukraine’s victory closer, and restore peace and security on the European continent.

В отдельной заметке глава МИД поблагодарил предшественника Кэмерона Джеймса Клеверли, с которым ему "было очень приятно работать".

"Ценю ваши неутомимые усилия, направленные на мобилизацию мировой поддержки Украины, и горжусь работой, которую мы провели для укрепления наших двусторонних связей. Желаю успехов на новой должности", – сказал Кулеба.

Dear @JamesCleverly, it’s been a distinct pleasure working with you as Foreign Secretary. I appreciate your tireless efforts to mobilise worldwide support for Ukraine, and I am proud of the work we’ve done to strengthen our bilateral ties. I wish you every luck in your new post.