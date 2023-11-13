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Кулеба поздравил нового главу МИД Британии и поблагодарил старого

Понедельник, 13 ноября 2023, 18:03

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к европейским коллегам, которые поздравили бывшего премьер-министра Великобритании с назначением на должность главы британского МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заметке в соцсети Twitter (X) Кулеба поздравил Дэвида Кэмерона с назначением на должность министра иностранных дел Великобритании.

"С нетерпением жду возможности работать бок о бок для углубления украинско-британского партнерства, приближения победы Украины и восстановления мира и безопасности на европейском континенте", – отметил он.

В отдельной заметке глава МИД поблагодарил предшественника Кэмерона Джеймса Клеверли, с которым ему "было очень приятно работать".

"Ценю ваши неутомимые усилия, направленные на мобилизацию мировой поддержки Украины, и горжусь работой, которую мы провели для укрепления наших двусторонних связей. Желаю успехов на новой должности", – сказал Кулеба.

Как стало известно ранее в понедельник, бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон был назначен новым министром иностранных дел королевства.

Предшественник Кэмерона на посту главы МИД Джеймс Клеверли возглавит Министерство внутренних дел вместо Суэллы Браверман, отметившейся в последнее время противоречивыми заявлениями.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

Напомним, 31 августа с должности министра обороны Великобритании ушел Бен Уоллес. Вместо него ведомство возглавил Грант Шаппс.

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