Мелони отменила поездку на Кипр из-за инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в Модене
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетит Модену в воскресенье – на следующий день после того, как в этом городе в результате инцидента с наездом автомобиля пострадали восемь человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, чтобы поехать в Модену, Мелони пришлось отменить встречу в Никосии с президентом Кипра.
Президент Италии Серджо Маттарелла также посетит Модену.
Прокуратура Модены сообщила в воскресенье в своем заявлении, что в отношении подозреваемого ведется расследование по подозрению в покушении на массовое убийство и нанесении телесных повреждений.
В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению мотива его действий.
"В 2022 году мужчина проходил лечение по поводу психических проблем, связанных с шизоидным расстройством личности, после чего он исчез из поля зрения", – сообщил мэр Модены Массимо Меццетти в субботу вечером телеканалу RaiNews24.
16 мая в центре Модены водитель автомобиля на большой скорости въехал в толпу пешеходов.
В результате инцидента восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Троих из них реанимировали на месте, двум пострадавшим пришлось ампутировать ноги.
Напомним, в начале мая из-за наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрассе в Лейпциге двое людей погибли и еще двое получили серьезные травмы.
Подозреваемым в смертельном наезде является 33-летний местный житель, который уже имел дело с полицией.