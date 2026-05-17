Мелони отменила поездку на Кипр из-за инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в Модене

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетит Модену в воскресенье – на следующий день после того, как в этом городе в результате инцидента с наездом автомобиля пострадали восемь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, чтобы поехать в Модену, Мелони пришлось отменить встречу в Никосии с президентом Кипра.

Президент Италии Серджо Маттарелла также посетит Модену.

Прокуратура Модены сообщила в воскресенье в своем заявлении, что в отношении подозреваемого ведется расследование по подозрению в покушении на массовое убийство и нанесении телесных повреждений.

В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению мотива его действий.

"В 2022 году мужчина проходил лечение по поводу психических проблем, связанных с шизоидным расстройством личности, после чего он исчез из поля зрения", – сообщил мэр Модены Массимо Меццетти в субботу вечером телеканалу RaiNews24.

16 мая в центре Модены водитель автомобиля на большой скорости въехал в толпу пешеходов.

В результате инцидента восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Троих из них реанимировали на месте, двум пострадавшим пришлось ампутировать ноги.

Напомним, в начале мая из-за наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрассе в Лейпциге двое людей погибли и еще двое получили серьезные травмы.

Подозреваемым в смертельном наезде является 33-летний местный житель, который уже имел дело с полицией.