Блокада границы Украины: пограничники рассказали, где ситуация сложнее всего

Самая сложная ситуация на границе с Польшей, которую блокируют польские перевозчики, наблюдается на пункте пропуска "Ягодин".

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, по состоянию на утро наибольшие очереди наблюдаются в направлении пункта пропуска "Ягодин" – это около 1300 грузовиков. Тогда как на пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" в очередях стоят по 500 грузовиков.

"Польские перевозчики продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Польшей. Фактически в направлении выезда из Польши в Украину они пропускают за час один или несколько грузовиков", – отметил Демченко.

Ранее представители польских автоперевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Перевозчики требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и проведения их проверок.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше, а также колонку о том, почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков.