Залужный обсудил с топ-генералом Франции усиление ПВО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный совместно с начальником Генштаба Сергеем Шапталой, командующим Воздушных Сил Николаем Олещуком и командующим ВМС Алексеем Неижпапой провели телефонный разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом армии Тьери Бюркаром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", главнокомандующий сообщил в Facebook.

По его словам, они отдельно остановились на вопросах усиления средств противовоздушной обороны, подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте, ходе боевых операций, действиях противника и его вероятных планах", – отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ сказал, что они обсудили важность продолжения поиска технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, дистанционном разминировании и огневом поражении вражеских целей.

"Поблагодарил французских партнеров за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе за свободу и независимость", – резюмировал Залужный.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующий месяц станет критическим в российско-украинской войне, в то время как Украина в ходе контрнаступательных операций пытается отвоевать свои территории.

Как известно, Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.