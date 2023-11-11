Макрон назвал декабрь критическим месяцем для войны в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующий месяц станет критическим в российско-украинской войне, в то время как Украина в ходе контрнаступательных операций пытается отвоевать свои территории.

Об этом он сказал в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Согласно описанию ответов Макрона, которые приводит BBC, французский президент отметил, что обязанностью Франции и всех государств является поддержка Украины в ее защите от российской агрессии.

"Но он также сказал, что следующий месяц будет критическим, поскольку Украина будет пытаться отвоевать утраченные земли в ходе контрнаступательных операций", – утверждается в сообщении BBC.

Макрон отметил, что если позволить России выиграть войну, "вы получите новую имперскую силу" в Европе, которая может угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту.

"Потому что, безусловно, это империализм и колониализм, который Россия осуществляет (в Украине)", – сказал Макрон.

Относительно перспективы мирных переговоров с РФ, президент Франции отметил, что может наступить время для "честных и добрых переговоров, возвращения за стол переговоров и поиска решения с Россией".

Впрочем, по его словам, "еще не настало" время Украине садиться за такой стол переговоров.

Украина, подчеркнул Макрон, сама должна принимать решение относительно потенциальных переговоров с РФ.

Как известно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что "надо готовиться к долгому пути".