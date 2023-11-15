Франция обеспокоилась судьбой камамбера из-за планов новых правил ЕС

Французские сыроделы протестуют против предложенного ЕС закона о переработке отходов, обвиняя Брюссель в том, что он ставит под угрозу один из самых ценных традиционных продуктов питания страны – сыр камамбер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Politico.

Законопроект направлен на постепенный отказ от одноразовой упаковки в пользу переработанных материалов. Но французские производители сыра опасаются, что новые правила угрожают традиционной упаковке камамбера – характерной деревянной коробке.

Французские СМИ подхватили беспокойство сыроделов, обвинив ЕС в угрозе "гастрономическим сокровищам" Франции. Медиа утверждают, что определенные сыры неизбежно потеряют свой знак "географического указания", и предупреждают, что это может повлиять на до 2 тысяч рабочих мест.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Лоранс Бун присоединилась к хору обеспокоенных голосов, предупредив Брюссель, что он рискует потерпеть пиар-катастрофу всего за несколько месяцев до европейских выборов.

"Если мы хотим карикатурно изобразить Европу перед выборами, давайте заденем производителей камамбера и их деревянную упаковку", – сказала Бун в разговоре с журналистами.

В Еврокомиссии заверили, что закон не будет препятствовать использованию деревянной упаковки, как этого опасаются некоторые представители французской сыроваренной промышленности.

"Производителям, возможно, придется... улучшить переработку или повторное использование деревянных упаковок. Но это также касается производителей других видов упаковки", – сказал представитель Еврокомиссии.

Но производители упаковки предупреждают, что введение системы переработки древесины будет слишком дорогим и добиваются исключения для коробок из-под камамбера, которые, по их словам, биологически разлагаются и создают меньше отходов, чем пластик.

Закон еще должен быть согласован Европейским парламентом и национальными правительствами, и представитель Еврокомиссии заявил, что Брюссель работает над "решением всех нерешенных вопросов и проблем в диалоге с отраслью".

Камамбер считается наиболее потребляемым мягким сыром во Франции, хотя в сентябре 2021 года продажи итальянской моцареллы в стране впервые оказались выше, чем камамбера.

А в этом году Франция рассчитывает на возвращение статуса крупнейшего производителя вина в мире.