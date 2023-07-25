"Агрессивный" пес Байдена не раз кусал спецагентов, один даже попал в больницу

Пес Командир, который принадлежит семье президента США Джо Байдена, после переезда в Белый дом несколько раз проявлял агрессивное поведение и кусал сотрудников Секретной службы.

Об этом свидетельствует обнародованная электронная переписка сотрудников Секретной службы США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Командир – двухлетний пес породы немецкая овчарка – вызвал по меньшей мере десять инцидентов в Вашингтоне и Делавэре, родном штате Байдена, с участием спецагентов, которые обеспечивают охрану первых лиц в США.

Байден и Командир Фото: Белый дом

Шесть инцидентов связаны с серьезными укусами, в результате которых агенты Секретной службы США обращались за медицинской помощью, два – агрессивными инцидентами без укусов и еще два – "игривыми" или "дружескими" укусами.

По меньшей мере два укуса произошли, когда Командир был без поводка. Один раз – когда пес был с семьей Байденов после их похода в кинотеатр в декабре 2022 года, и второй – когда первая леди Джилл Байден выгуливала пса в саду в ноябре того же года.

В ноябре 2022 года Командир укусил одного агента за руку и ногу, после чего тот был вынужден обратиться в больницу. Своим коллегам он написал: "Если бы это не была их собака, его бы уже усыпили – долбаному клоуну нужен намордник".

Белый дом в комментарии Politico сообщил, что семья Байденов работает над созданием лучших протоколов для обеспечения безопасности при обращении с псом.

Командир заменил другого пса Мейджора, который также несколько раз кусал людей на территории Белого дома. Еще в семье президента США есть кошка Уиллоу.