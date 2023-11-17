Турция обсуждает с Британией и Испанией покупку 40 истребителей Eurofighter

Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, хотя Германия возражает против этой идеи.

Как пишет "Европейская правда", об этом на парламентских слушаниях в Анкаре заявил министр обороны Ясар Гулар, сообщает Reuters.

"Мы работаем над закупкой. Сейчас Великобритания и Испания прилагают усилия, чтобы убедить Германию, (хотя) мы не ведем переговоры с Германией... Если это возможно, мы планируем приобрести 40 истребителей Eurofighter Typhoon", – отметил он.

Анкара также обратилась к Вашингтону с просьбой приобрести американские истребители F-16, хотя этот заказ был отложен.

Ранее сообщалось, что Турция подождет с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку ожидает признаков поддержки со стороны США в отношении ее запроса на покупку истребителей F-16.

По данным СМИ, Анкара хочет двигаться в тандеме с Вашингтоном. Как ожидают, Государственный департамент обратится в Конгресс за одобрением продажи Турции истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов и десятков модернизационных компонентов.

После инцидента со сбитием турецкого беспилотника войсками США, утверждают СМИ, дискуссии относительно американо-турецкого предложения двигаться параллельно в своих шагах затихли. Хотя Белый дом одобряет продажу истребителей F-16, в Конгрессе существуют возражения относительно затягивания Анкарой расширения НАТО и ситуации с правами человека в стране.