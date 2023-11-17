ЕС изучит варианты либерализации визового режима с Арменией

Европейский Союз готовится изучить варианты либерализации визового режима с Арменией.

Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью Armenpress, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз очень четко сказал во время встречи на уровне лидеров ЕС в октябре, что мы хотим искать пути дальнейшей поддержки Армении и углубления нашего сотрудничества с Арменией. Затем состоялись дискуссии министров иностранных дел, и министры сказали, что одним из путей, рассматриваемых ЕС, является либерализация визового режима. Таким образом, мы собираемся изучить варианты либерализации визового режима с Арменией", – отметил спикер.

По словам Стано, либерализация визового режима очень важна, она ощутима и заметна для людей, но, по его словам, на это должны согласиться все страны-члены.

"Также есть задачи, которые должна выполнить страна-партнер, в этом случае Армения", – сказал спикер.

Он отметил, что если все пойдет хорошо, это может принести большую пользу гражданам Армении.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованесян заявил, что Ереван считает возможным начать переговоры о либерализации визового режима с Евросоюзом в ближайшие месяцы.

"Ни одна страна не возражала, было трудно обеспечить консенсус между всеми странами-членами, но это очень позитивное развитие событий. Мы будем продолжать активную работу с Европейским Союзом и его государствами-членами, чтобы максимально ускорить этот процесс", – сказал Оганесян на пресс-конференции на следующий день после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Еще в 2016 году глава представительства Европейского Союза в Армении заявил, что Армения и Евросоюз в ближайшее время достигнут визовой либерализации. Это также предусмотрено Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанным Арменией с Европейским Союзом в 2017 году.

Однако в либерализации визового режима в течение многих лет не было зафиксировано значительного прогресса.

На фоне ухудшения отношений с РФ в последнее время армянский премьер Николая Пашинян заявил недавно, что Армения готова быть поближе к Европейскому Союзу настолько, насколько Европейский Союз считает это возможным.

В Москве эти слова восприняли как однозначное изменение внешнего курса Еревана.

Впрочем, хотя из Еревана раздаются все новые и новые критические заявления в адрес РФ, однако перехода от слов к делам пока нет. Читайте подробно в статье: Прочь от Москвы: когда и при каких условиях Армения пойдет на разворот в сторону Запада