Президент Европейского совета Шарль Мишель приедет в Киев в начале следующей недели для празднования 10-й годовщины Революции достоинства.

Об этом изданию РоІіtісо сообщили два источника, проинформированных об этой поездке, пишет "Европейская правда".

Мишель посетит Украину, чтобы почтить память о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года после того, как экс-президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Пресс-секретарь Мишеля отметил, что пока не может подтвердить визит, но сообщил, что глава Евросовета будет в Берлине в начале следующей недели.

Визит состоится накануне саммита Европейского совета в середине декабря, где лидеры ЕС обсудят рекомендацию Европейской комиссии начать официальные переговоры о вступлении с Украиной.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев накануне объявления решения ЕК в начале ноября, пообещав президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать поддержку ЕС.

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