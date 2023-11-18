Британская разведка: В ближайшее время линия фронта в Украине вряд ли изменится

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании в субботней сводке кратко описало текущую ситуацию на линии фронта в Украине на фоне полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Британская разведка указывает, что в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои шли на трех участках: на Купянском направлении на Луганщине, под Авдеевкой в Донецкой области и на левом берегу Днепра на Херсонщине, где украинские войска создали плацдарм.

"Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести особенно тяжелые потери в районе Авдеевки", – говорится в сводке.

Согласно оценке западных чиновников, в боях под Авдеевкой российские силы теряют "от 500 до 1000 человек в день".

В британской разведке со ссылкой на "свидетельства очевидцев" также указывают на важную роль малых беспилотников и артиллерии, особенно кассетных боеприпасов, в противостоянии атакам с обеих сторон.

"С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются", – подытоживается в сводке.

Накануне британская разведка указывала, что РФ обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украине, поэтому ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.