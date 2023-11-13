Моравецкому официально поручили сформировать правительство Польши

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером официально поручил представителю партии власти "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому, который при предыдущем созыве Сейма был премьером, сформировать новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дуда вручил Моравецкому акт о назначении председателя Совета министров (правительства) во время церемонии в Президентском дворце.

🇵🇱 Wręczenie aktu desygnowania Prezesa Rady Ministrów premierowi @MorawieckiM przez prezydenta @AndrzejDuda w Pałacu Prezydenckim. pic.twitter.com/VCv6wF7A6R November 13, 2023

Избранный президентом Польши премьер в течение 14 дней после назначения должен представить Сейму программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия.

Напомним, сейчас в Польше сложилась уникальная ситуация, когда президент делегирует формирование правительства партии "Право и справедливость", которая имеет почти нулевые шансы получить вотум доверия в Сейме. Все попытки "ПиС" найти себе партнеров по коалиции закончились фиаско.

Оппозиционные партии, даже не дожидаясь начала работы Сейма, объявили о создании коалиции, представив ее программу. К тому же, что большинство поляков считают представителя оппозиции Дональда Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.