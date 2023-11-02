Еще три штата США признали Голодомор геноцидом украинского народа

Еще три американских штата признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как передает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, еще три штата – Вашингтон, Мэриленд и Аризона присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.

Маркарова напомнила, что на сегодня уже 31 американский штат выдал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

"Посольство Украины в США совместно с Краевой комитет США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа. Приглашаем украинскую общину по всем штатам участвовать в кампании памяти о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенном 90 лет назад", – написала посол.

На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

В октябре министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Соединенные Штаты почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.