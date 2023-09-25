Оппозиция в Армении хочет "парализовать страну" протестами против правительства из-за Карабаха

Армянская оппозиция анонсировала новые масштабные акции протеста против правительства в связи с тем, как официальный Ереван отреагировал на операцию Баку в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Масштабные протесты планируют в следующие три дня, начиная с 8 утра 25 сентября. Член Национального комитета Вазген Манукян заявил, что "в ближайшие три дня будет парализована вся Армения".

Депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян призвал "поднять неповиновение до такого уровня, чтобы правительство упало на колени".

Перед этим в воскресенье представители оппозиции организовали очередной митинг на площади Республики, требуя отставки премьера Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха, который после последних событий возвращается под контроль Баку.

Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее завершении на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

В Ереване значительная часть общества восприняла с возмущением то, что соотечественников в Карабахе оставили без помощи. Во время нескольких акций протеста люди пытались прорваться в здание правительства, протестовали также под посольством России.

Между тем в правительстве обвинили российские СМИ в гибридной войне против Армении.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.