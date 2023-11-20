Столтенберг: НАТО может увеличить присутствие на Балканах, чтобы предотвратить эскалацию

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг допустил увеличение контингента НАТО на Западных Балканах с тем, чтобы противодействовать дестабилизации региона.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции с президентом частично признанного Косово Вйосой Османи в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Генсек Альянса напомнил, что НАТО уже увеличил свой контингент в Косово KFOR после того, как между Приштиной и Белградом в конце сентября обострилась напряженность.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о необходимости постоянного увеличения присутствия для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не привела к новому насильственному конфликту в Косово или в более широком регионе", – добавил он.

Столтенберг заверил, что Альянс "сделает все необходимое", чтобы предотвратить вспышку напряженности в регионе.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос о корректировке нашего присутствия и уже осуществили немедленное увеличение присутствия НАТО в регионе", – указал генсек.

Миссия НАТО KFOR, которая действует с 1999 года, насчитывает более 4500 военнослужащих из 27 стран.

В сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

Для Косово является проблемным вопрос предоставления отдельного статуса северным муниципалитетам, населенным преимущественно сербами, в чем оно видит угрозу осуществления давления со стороны Белграда. Сербия же не признает независимость Косово и называет его автономным краем в своем составе.